SYBO 4.4 14,681,085 votes

Subway Surfers — классический бесконечный раннер. Вы играете за Джейка, который путешествует по метро и пытается сбежать от сварливого инспектора и его собаки. Вам нужно будет уклоняться от поездов, трамваев, препятствий и многого другого, чтобы пройти как можно дальше в этой бесконечной беговой игре. Собирайте монеты, чтобы разблокировать бонусы и специальное снаряжение, которые помогут вам каждый раз идти дальше в Subway Surfers. Кроме того, монеты можно использовать для разблокировки различных персонажей и досок. С помощью ключей вы можете персонализировать персонажей и наделить свои ховерборды особыми способностями. Не забудьте получить награды, так как они дают вам ключи. В «MyTour» вы можете получать награды за выполнение ежедневных поисков слов. Там же вы можете найти миссии. Subway Surfers была создана Sybo в 2012 году. И по сей день это одна из самых популярных игр онлайн!

Subway Surfers перешла на HTML5, так что теперь вы можете играть в игру на своем мобильном телефоне и планшете онлайн в браузере исключительно на Poki. Кроме того, вы по-прежнему можете наслаждаться игрой в Subway Surfers на своем ПК. Вы можете играть в игру бесплатно, не скачивая ее. Если вас интересуют игры, похожие на Subway Surfers, загляните на наш Running Games. Наслаждайтесь серфингом здесь, на Poki!

Что такое последний мир?

Попрощавшись с прекрасным Рио-де-Жанейро, давайте перенесемся на оживленные улицы Токио! Приготовьтесь исследовать красочный туннель Одайба, пересечь знаменитый Радужный мост и обрести спокойствие в храме Атаго. Не упустите шанс ощутить очарование неосветительного современного города! И, конечно же, совершите неторопливую прогулку по живописной набережной Мэгуро, чтобы насладиться захватывающим дух цветением сакуры!

Как играть в Subway Surfers онлайн?

Вы играете в эту игру на Poki, используя клавиатуру:

Стрелка влево/вправо — перемещение влево/вправо.

Стрелка вверх – прыжок

Стрелка вниз — перекат

Пробел — активировать ховерборд.

Можно ли играть в Subway Surfers онлайн бесплатно на компьютере?

Да! Вы можете играть в игру бесплатно в своем браузере, не скачивая игру. Играйте в Subway Surfers, используя клавиатуру и мышь. Вы даже можете получить доступ к полноэкранному режиму на своем ПК.

Кто создал Subway Surfers?

Subway Surfers создана компанией Sybo из Дании. По данным Sybo Games (2021 г.), Subway Surfers достигла рекордных 1,8 миллиарда загрузок.

Какие персонажи есть в Poki Subway Surfers?

Джейк: Оригинальный метро-серфер и наш главный серфер!

Оригинальный метро-серфер и наш главный серфер! Сложный: Настоящий перфекционист и мозги Серферов!

Настоящий перфекционист и мозги Серферов! Ютани: Технический гений и одержимый наукой. Она тоже думает, что она не из этого мира...

Технический гений и одержимый наукой. Она тоже думает, что она не из этого мира... Люси: Наш местный панк на улицах, кто-то должен доставить охране неприятности..

Наш местный панк на улицах, кто-то должен доставить охране неприятности.. Тагбот: Первый робот в Subway Surfers!

Первый робот в Subway Surfers! Ниндзя: Каждой хорошей группе нужен мастер боевых искусств, и у нас есть Ниндзя!

Каждой хорошей группе нужен мастер боевых искусств, и у нас есть Ниндзя! Таша: Фитнес-гуру всей компании!

Фитнес-гуру всей компании! Король: Он король, нужно ли говорить больше?

Он король, нужно ли говорить больше? Броуди: В сандалиях крутой кот, все хотят быть им...

Когда вышел Subway Surfers?

Subway Surfers вышла во всем мире в 2012 году. Это было на Поки / Poki с 2018 года!

Почему была создана Subway Surfers?

Subway Surfers была вдохновлена любовью к скейтбордингу, граффити, хип-хоп культуре, музыке и уличной жизни. Вы можете увидеть все эти влияния, разбросанные по всей игре и в каждом новом мире!